España está descolgada del ranking de los 25 países más atractivos

España baja del puesto 22 en 2019 al 26 en 2020, según los resultados del Índice de Atractivo global 2020, elaborado por el think tank The European House de Ambrosetti. Nuestro país queda descolgado por tanto del ranking de los 25 países más atractivos. Este Índice tiene como objetivo medir y evaluar el comportamiento de 144 economías globales. Valora no sólo factores económicos sino también sociales, culturales, de innovación y eficiencia. Entre las causas de este descenso se ha valorado la crisis causada en la economía española por COVID-19.