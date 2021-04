España se enfrenta al recuerdo de las Brigadas Internacionales en un cementerio de Madrid

Pasear por el cementerio de Fuencarral es una manera de acercarte a la Guerra Civil. "Considero que es de justicia recuperarlos. Yo no soy de izquierdas pero he trabajado en más de 100 fosas de la guerra. Esta gente vino a defender la República, vinieron a morir por España", advertía, igual que Almudena Cros: "No solo lanzaron los cuerpos por el monte sino que ahora quieren quitarles la placa. Hay un fascismo sociológico que no se cuestiona, pero existe".