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España es un ejemplo a seguir a la hora de hacer frente a las crisis del petróleo iraní

España es un ejemplo a seguir a la hora de hacer frente a las crisis del petróleo iraní

Traducción del 19/03/26 del Financial Times: "El resultado es que España se encuentra en una buena posición en dos aspectos. Su rápida implantación de las energías renovables ha frenado el aumento de las facturas de electricidad, pero eso también debería contribuir a reforzar su independencia política. Una buena razón para que la "brigada verde" de Europa siga avanzando con determinación".

| etiquetas: españa , energía , electricidad , irán , trump
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8 comentarios
15 6 1 K 225 ciencia
#1 F.c.r
Verás cuando entren a gobernar los "verdes" de vox y los del impuesto al sol, verás tú las risas que nos vamos a echar los pobretones
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oceanon3d #5 oceanon3d *
#1 En la época de Rajoy solo un 3% en en renovables frente a un 130% de este gobierno de rojos piojosos ... donde estaríamos ahora si la prioridades del PP no hubieran sido hace ricas a las petroleras y gasísticas en vez de España.

Y ahora tona a la puerta; otros 8 años de lastre para hacernos retroceder en derechos hasta 1995.

Todo con el plauso de millones de paletos pobres que se creen ilustrados cumlauden.

El siglo XXI es el siglo por excelencia de los gilipollas.
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NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Vaya pero si los defensores de los pederastas en España, la derecha y la extrema derecha dicen que las renovables son el mal

No querrán estos defensores de la secta satanica que dependamos de los fosiles para que cuando israel monte una de las suyas todos seamos mas pobres?

No decían algo de esto los cristianos hace unos cuantos siglos?
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#3 Pedroeuropeo
No creo haberla situado en "Ciencia". ¿Podéis aquitarla de la temática de "Ciencia"?.
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LázaroCodesal #4 LázaroCodesal
La que está liando el Perro.
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Connect #6 Connect
Y lástima del parón que supuso el famoso 'impuesto al sol' de Mariano Rajoy
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YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
Y UNA MIERRRRDA! hay rebaja de impuestos sin topar los precios... el paraíso del capitalismo salvaje!
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Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
La crisis energética en 2022 afecto de forma más profunda a Europa, en el caso de España habían menos fuentes renovables y en el caso de Francia tuvo interrupciones generalizadas de los reactores provocaron un descenso del 24% en la producción nuclear francesa en 2022, la más baja en 30 años.
En lo que respecta a España hay que añadir que en 2022 hubo una baja producción hidroeléctrica 6.5 y en 2026 ahora con un invierno muy lluvioso tenemos una producción hidroeléctrica del 16%.
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