España es un ejemplo a seguir a la hora de hacer frente a las crisis del petróleo iraní

Traducción del 19/03/26 del Financial Times: "El resultado es que España se encuentra en una buena posición en dos aspectos. Su rápida implantación de las energías renovables ha frenado el aumento de las facturas de electricidad, pero eso también debería contribuir a reforzar su independencia política. Una buena razón para que la "brigada verde" de Europa siga avanzando con determinación".
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Y ahora tona a la puerta; otros 8 años de lastre para hacernos retroceder en derechos hasta 1995.
Todo con el plauso de millones de paletos pobres que se creen ilustrados cumlauden.
El siglo XXI es el siglo por excelencia de los gilipollas.
No querrán estos defensores de la secta satanica que dependamos de los fosiles para que cuando israel monte una de las suyas todos seamos mas pobres?
No decían algo de esto los cristianos hace unos cuantos siglos?
En lo que respecta a España hay que añadir que en 2022 hubo una baja producción hidroeléctrica 6.5 y en 2026 ahora con un invierno muy lluvioso tenemos una producción hidroeléctrica del 16%.