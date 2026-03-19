España es un ejemplo a seguir a la hora de hacer frente a las crisis del petróleo iraní

Traducción del 19/03/26 del Financial Times: "El resultado es que España se encuentra en una buena posición en dos aspectos. Su rápida implantación de las energías renovables ha frenado el aumento de las facturas de electricidad, pero eso también debería contribuir a reforzar su independencia política. Una buena razón para que la "brigada verde" de Europa siga avanzando con determinación".