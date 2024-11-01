España y EEUU consolidan una alianza económica histórica: 213.000 millones en inversión y 340.000 empleos

La relación económica entre España y Estados Unidos ha alcanzado un nivel de interdependencia sin precedentes. Según la primera edición del informe "The Bridge Report 2026, Spain - U.S. Economic Relations", elaborado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), la inversión directa acumulada entre ambas naciones supera ya los 213.000 millones de euros.