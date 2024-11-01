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España y EEUU consolidan una alianza económica histórica: 213.000 millones en inversión y 340.000 empleos

España y EEUU consolidan una alianza económica histórica: 213.000 millones en inversión y 340.000 empleos

La relación económica entre España y Estados Unidos ha alcanzado un nivel de interdependencia sin precedentes. Según la primera edición del informe "The Bridge Report 2026, Spain - U.S. Economic Relations", elaborado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), la inversión directa acumulada entre ambas naciones supera ya los 213.000 millones de euros.

| etiquetas: inversión , eeuu , españa
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Está claro que para hacerse valer en el mundo, lo que hay que hacer es echarle los cojonazos de Pedro, en lugar de lamer ojales como hacen los arrastrados del PP/vOX.
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#2 Raúl63
Los fachas implosionan.
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ElBeaver #6 ElBeaver
#2 MNM Tambien
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CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
#6 Entiendo que tú no te consideras parte de Menéame, ¿no?

Qué carencias, señor, qué carencias...
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mahuer #3 mahuer
Me pregunto que le queda a la derecha para atacar en la próxima campaña de elecciones. Supongo que toda la baza será vivienda. Como la cosa mejore, el perro arrasa.
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MIrahigos #8 MIrahigos
#3 Ya te lo digo yo:

¡Perro Sachez dictador!

Y ganarán.
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CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
#3 Da igual el mensaje: lo único que importa es que sea sencillo y repetirlo muchas veces.

Con eso y con no dejar a Feijoo ir a los debates tienen la cosa medio hecha ya.
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#11 Cualicuatrototem
#3 Harán una campaña basada en una palabra o frase corta con connotaciones positivas: "Libertad", "Felicidad", "Por nosotros", "Viva lo bueno"... con ello ya tienen contenido para cartas, carteles y el programa, y ganarán con mayoría absoluta.
Es posible que puedan optar por una campaña en una palabra o frase corta, pero negativa, como "Dictadura", "Se rompe", "Me gusta la fruta"... y entonces gobernarán en coalición

No es ficción, ya pasó en Madrid.
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#12 Seat127
#11 Con "Viva el vino" mayoría absoluta
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#13 Cualicuatrototem
#12 xD mejor "Viva el vino y las mujeres", que el feminismo da sus votos.
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rogerius #7 rogerius
Llaman proveedor estratégico a EEUU. Como si nos dejaran elegir.
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ElBeaver #5 ElBeaver
Sin embargo, Trump no siente aprecio por España.
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#4 Mustela
1º, debería confirmarlo la cámara de comercio de España y no la extranjera
2º, mucho ojo con las inversiones en centros de datos, por su consumo y porque las firmas norteamericanas se deben a su país a la hora de recabar información, estén donde estén
3º, Los lazos económicos con EEUU, dados los acontecimientos no sólo en oriente próximo sino a nivel global (eso incluye el a veces menosprecio por nuestro país), no los haría duros sino todo lo contrario

www.meneame.net/story/55-espanoles-prefiere-ue-refuerce-vinculos-china
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menéame