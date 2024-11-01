España y EEUU consolidan una alianza económica histórica: 213.000 millones en inversión y 340.000 empleos

La relación económica entre España y Estados Unidos ha alcanzado un nivel de interdependencia sin precedentes. Según la primera edición del informe "The Bridge Report 2026, Spain - U.S. Economic Relations", elaborado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), la inversión directa acumulada entre ambas naciones supera ya los 213.000 millones de euros.
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Qué carencias, señor, qué carencias...
¡Perro Sachez dictador!
Y ganarán.
Con eso y con no dejar a Feijoo ir a los debates tienen la cosa medio hecha ya.
Es posible que puedan optar por una campaña en una palabra o frase corta, pero negativa, como "Dictadura", "Se rompe", "Me gusta la fruta"... y entonces gobernarán en coalición
No es ficción, ya pasó en Madrid.
2º, mucho ojo con las inversiones en centros de datos, por su consumo y porque las firmas norteamericanas se deben a su país a la hora de recabar información, estén donde estén
3º, Los lazos económicos con EEUU, dados los acontecimientos no sólo en oriente próximo sino a nivel global (eso incluye el a veces menosprecio por nuestro país), no los haría duros sino todo lo contrario
www.meneame.net/story/55-espanoles-prefiere-ue-refuerce-vinculos-china