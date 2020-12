La España del chat de 'La XIX'

Del mismo modo que se sostiene que “Vox es el PP con tres cubatas”, hay demasiadas voces (políticas y mediáticas) interesadas en trasladar que esos militares retirados son “Vox con siete carajillos”. Una especie de panda de bocazas que después de desahogar sus peores instintos en un chat colectivo demuestran una chusca cobardía al emplear excusas de cuñados como “quizás alguien me cogió el móvil” o “no me acuerdo de eso” o “estábamos de cachondeo”. En cualquier otro lugar del mundo, ser demócrata equivale a ser antifascista. No se concibe…