España concederá la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

España concederá la nacionalidad al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en Madrid y a quien el Gobierno de su país quería despojar de su ciudadanía, anunció este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La concesión se hace por la vía rápida y no por la convencional, explicó Albares, porque hay “algunos documentos que, por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, pues le era imposible producirlos y, por tanto, hemos decidido utilizar esa norma que está en el Código Civ...