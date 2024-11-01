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España concederá la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

España concederá la nacionalidad al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en Madrid y a quien el Gobierno de su país quería despojar de su ciudadanía, anunció este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La concesión se hace por la vía rápida y no por la convencional, explicó Albares, porque hay “algunos documentos que, por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, pues le era imposible producirlos y, por tanto, hemos decidido utilizar esa norma que está en el Código Civ...

| etiquetas: leopoldo lópez , nacionalidad , opositor , exilio , venezuela , vía rápida
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1 comentarios
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#1 Grahml *
Pero el gobierno que anunció quitarle la nacionalidad venezolana fue el de Maduro, que está en manos del terrorista Trump. No del gobierno de Delcy que básicamente es lo que decida el terrorista pederasta.

Ya sabemos lo cotizada que está actualmente la ciudadanía española, sobre todo con la buena reputación que le está dando Sánchez (sí, así de jodido está el mundo).
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menéame