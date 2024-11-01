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España brutal, un repaso a la arquitectura brutalista repartida por el territorio español

España brutal, un repaso a la arquitectura brutalista repartida por el territorio español

Centrales industriales, facultades universitarias, templos religiosos, torres de viviendas, moles hechas a medida de la Administración, obras nacidas de la fantasía de un genio. Eterno objeto de controversia y fascinación, la arquitectura brutalista ha marcado indefectiblemente nuestro paisaje en las últimas décadas... Un itinerario visual e informativo fundamental por los edificios que encarnan el estilo más influyente del siglo XX en el territorio español y que, celebrados unos, condenados otros, forman parte de nuestra memoria cultural.

| etiquetas: españa brutal , arquitectura brutalista , reseña
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6 comentarios
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#1 Fustigador_
Satán es mi señor!!!
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shinjikari #2 shinjikari
#1 Gracias. Hace usted un servicio público.
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themarquesito #3 themarquesito
#1 ¡Satán y Darth Vader son mis señores!
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Milmariposas #4 Milmariposas
#1 Y de Carabanchel...
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Black_Txipiron #5 Black_Txipiron
Joer, me encanta, recomiendan un libro que no han leído y te ponen el enlace a Amazon a ver si facturan.
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MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Cuidado, no os pase lo que al personaje de Adrian Brody. :-|
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menéame