España asegura que ya hace todo lo posible por ayudar a Cuba y analiza opciones junto a otros países

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España está ya prestando ayuda humanitaria a Cuba, posicionándose en contra del bloqueo de EE.UU. y analizando con otros países «intentar hacer algo» conjuntamente:»¿Qué más podemos hacer? España por sí sola no puede hacerlo todo». Pero España, ha dicho en una entrevista en TVE ante la grave situación energética de la isla y el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, puede hacer dos cosas y las está haciendo: una es dejar clara su posición y otra sumar a otros...