España: el 16% de los jóvenes se prostituiría o vendería droga para mejorar su economía

Un reciente estudio realizado en Oviedo publica los resultados en los que un porcentaje de jóvenes admite que robaría o vendería droga si no mejorase su situación económica en la llamada recuperación y crecimiento macroeconómico que repiten día a día las instituciones públicas en España. Además, el 2% reconoce que se prostituiría. Este contexto, no hace más que demostrar que el modelo vigente con quien se ha cebado no es con los pensionistas o las mujeres, sino con los jóvenes en un país envejecido.