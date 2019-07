La técnica del croma aún era joven y se hicieron muchas locuras experimentando con las posibilidades que esta revolucionaria técnica ofrece. Pero hay cosas que, sencillamente, no pueden ser. He aquí un puñado de vídeos musicales que se pasaron de vueltas usando el croma, unos quiero y no puedo, unos «eh, tengo una idea que va a molar mazo» pero que luego resultaron ser todo lo contrario.