Qué es eso de "la feminización de la política"

"La feminización no tiene nada que ver con que los partidos políticos tengan más mujeres en cargos de representación, que eso es importante y es necesario. No tiene que ver con la presencia de más mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, que está muy bien. La feminización tiene que ver con la forma de construcción de lo político". Las declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, han causado revuelo. Aunque no es nuevo para el feminismo, Podemos lleva meses utilizando el concepto "feminizar" la política.