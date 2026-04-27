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Eslovaquia quiere replantearse sus relaciones con la UE a raíz de la situación en Ucrania (ruso)

Eslovaquia está revisando sus relaciones con la Unión Europea debido al hecho de que la cuestión ucraniana para Bruselas se ha convertido en una prioridad, más que lo que está sucediendo en los países miembros de la asociación, dijo el eurodiputado de Eslovaquia Lyubos Blaga. Durante la adhesión de Eslovaquia a la UE, la alianza promovió la paz, la cooperación económica y el apoyo social, en Eslovaquia se muestran decepcionados por la actitud belicista de Bruselas,

| etiquetas: eslovaquia , guerra de ucrania , unión europea , lyubos blaga
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4 comentarios
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
y es cierto, los untados que gobiernan la UE siguen un plan que no coincide con los intereses de los europeos
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Algún día se estudiará como la cantidad de dinero perdido y la perdida de independencia económica/energética de la UE por la guerra de Ucrania, precipitaron el final de la unión
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Supercinexin #4 Supercinexin
A ver si la UE va deshaciéndose ya de una vez, que para lo que votan la inmensa mayoría de sus ciudadanos mejor la disolvemos y aplicamos directamente la ideología preferida de dichos votantes: Liberalismo y Nacionalismo, que cada país aguante lo suyo y se pague sus crisis y sus guerras con Putin o con quien quiera.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿y no será que se quiere repartir con Polonia la zona de Lvow? Porque no va a ser solo EEUU el que trinque ...
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menéame