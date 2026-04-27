Eslovaquia está revisando sus relaciones con la Unión Europea debido al hecho de que la cuestión ucraniana para Bruselas se ha convertido en una prioridad, más que lo que está sucediendo en los países miembros de la asociación, dijo el eurodiputado de Eslovaquia Lyubos Blaga. Durante la adhesión de Eslovaquia a la UE, la alianza promovió la paz, la cooperación económica y el apoyo social, en Eslovaquia se muestran decepcionados por la actitud belicista de Bruselas,