El eslogan de Trump ‘America First’ también lo fue del Ku Klux Klan [ING]  

La foto de los miembros de KKK marchando con un cartel de "America First" data de la década de 1920 y se puede encontrar en el archivo de Getty Images. La "moneda" del Ku Klux Klan (en realidad una ficha) con los lemas "America First" y "Preserve Racial Purity" en una cara y "The Invisible Empire" en la otra fue acuñada en 1965 para celebrar el centenario de la fundación del KKK, segun estudiosos numismáticos, aunque nunca fue confirmado oficialmente por la organización.