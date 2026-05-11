Ese tristemente famoso «Hospital de Pandemias» de Madrid que solo sirve para diseminar patógenos por doquier  

La comunidad de Madrid abrió en los primeros meses del 2020 un supuesto hospital de pandemias que bajo los más elementales criterios científico-sanitarios nunca debería ser utilizado frente a una epidemia puesto que en lugar de controlar a los patógenos lo que haría sería facilitar su diseminación a diestro y siniestro.
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Si esto no es un pelotazo, ya no se lo que es. Cuando podría aprovecharse para derivar e ir reformando hospitales públicos que necesitan una reforma integral.
300 millones un hospital vacío y nadie da explicaciones ni ninguna autoridad judicial se mete en faena.
- Llega Ayuso a una droguería y dice ¿Tiene algo bueno para las moscas?
- Por supuesto: RAID, Orion, DDT ....
- ¡he dicho algo bueno! ¡Eso las mata!
Pues esta entendió lo del hospital de pandemias en el mismo sentido.
Votantes de Ayuso, por favor, dejar de permitir este robo constante