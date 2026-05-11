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Ese tristemente famoso «Hospital de Pandemias» de Madrid que solo sirve para diseminar patógenos por doquier

Ese tristemente famoso «Hospital de Pandemias» de Madrid que solo sirve para diseminar patógenos por doquier  

La comunidad de Madrid abrió en los primeros meses del 2020 un supuesto hospital de pandemias que bajo los más elementales criterios científico-sanitarios nunca debería ser utilizado frente a una epidemia puesto que en lugar de controlar a los patógenos lo que haría sería facilitar su diseminación a diestro y siniestro.

| etiquetas: madrid , sanidad , zendal
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
No solo eso. En mi caso por mi trabajo me he puesto un par de veces la nuevas versiones del chip de la COVID. Es super triste que te manden allí a una de las alas a vacunarte y todo VACÍO! Solo están los 4-5 sanitarios y los de seguridad. Todo ese espacio vacío y el resto de alas cerradas y muriéndose de asco.

Si esto no es un pelotazo, ya no se lo que es. Cuando podría aprovecharse para derivar e ir reformando hospitales públicos que necesitan una reforma integral.
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Cehona #2 Cehona
Almacén, de Hospital solo tiene el cártel.
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alpoza #14 alpoza
#2 es un espacio polivalente que combina hospital, almacén, centro de conferencias y/o pozo de sobrecostes, todo en uno.
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#8 Albarkas
El hangar más caro de España
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cocolisto #11 cocolisto
Coges menos infecciones arrastrándote por la calle que en el Zendal.
300 millones un hospital vacío y nadie da explicaciones ni ninguna autoridad judicial se mete en faena.
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Spirito #3 Spirito
¿Y eso no es de juzgado de guardia?
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WcPC #7 WcPC
#3 Ni que fuera una comunista, Ayuso es de los buenos.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
Es como el chiste:
- Llega Ayuso a una droguería y dice ¿Tiene algo bueno para las moscas?
- Por supuesto: RAID, Orion, DDT ....
- ¡he dicho algo bueno! ¡Eso las mata!


Pues esta entendió lo del hospital de pandemias en el mismo sentido. :roll:
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#15 candonga1
Me fascinan los autodenominados liberales... siempre criticando el gasto público... menos cuando este gasto público lo realizan los extremo-derechosos, en este caso se negativizan las noticias que lo airean.
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jonolulu #4 jonolulu
Y para diseminar sobres
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eltxoa #9 eltxoa
no sirva ya pa'nada. así habrá que derribarlo y hacer un campo de golf o un eurovegas
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reithor #10 reithor *
El primer pelotazo a través de La Mornguer.
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Ludovicio #13 Ludovicio
Un Hospital creado para llevar dinero público a las manos de Florentino Pérez sin aumentar ni un ápice las capacidades del servicio sanitario de Madrid para no joder los beneficios de Quirón salud.

Votantes de Ayuso, por favor, dejar de permitir este robo constante :wall:
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#12 Barriales
Como diria la pincheguey, Ayuser; Zendal, robar, robar y robar!!!!!!!!
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#1 Donlixo
Para sorpresa de nadie...
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menéame