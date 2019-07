El escultor que lo dejó todo por tener una granja de gallinas

El escultor y exprofesor universitario Curro Ulzurrun se ha reinventado con una granja de gallinas autóctonas que provee a los grandes chefs. Hace tres años, cuando dejó la facultad donde impartía clases, la gente esperaba que se volcara en la escultura. “¿Y sabes lo que hice? Comprar más gallinas. ¡Hasta de Guinea! Las traje todas aquí y me dediqué a ellas y a la lectura. No he pisado el estudio. Me he convertido en un huevero ilustrado”, dice en tono jocoso.