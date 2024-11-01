edición general
15 meneos
52 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

El escudo social: Carlos, vecino de Carabanchel: sus inquiokupas le deben 15.000 euros... pero son vulnerables

Hoy 27 de enero es posible que la parálisis de lanzamientos se alargue un año más, lo que hará que Carlos, que es parte de ese Escudo Social, tenga que seguir manteniendo a sus inquilinos morosos sin poder hacer nada. Es vecino de Carabanchel y desde hace más de año y medio sufre esta situación. La deuda contraída asciende a 15.000 euros y subiendo.

| etiquetas: inquiokupación , okupación , escudo social
12 3 11 K 35 actualidad
35 comentarios
12 3 11 K 35 actualidad
Comentarios destacados:        
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿por qué el fatxerío se empeña en llamar okupas a los morosos?

Podrás discutir lo que quieras de un okupa en un edificio abandonado (porque siempre es de alguien, es correcto) pero un inquilino moroso muchas veces es un jeta aprovechado ... un seguidor de los postulados libertarras.
7 K 97
Barstow #2 Barstow *
#1 Porque desde hace siete años hay una ley que convirtió lo que eran simples morosos en okupas, dándoles el derecho a quedarse indefinidamente en una propiedad sin pagar un céntimo. De ahí el neologismo.

Esta ley además ha conseguido que ya nadie quiera alquilar a familias con hijos y que muchos pisos se pasen al alquiler vacacional para evitar estos problemas, detrayendo muchos inmuebles del mercado.
10 K 99
#3 _4126
#2 Eso es inventada guapa.
5 K 71
Findeton #6 Findeton
#3 No, es la realidad.
1 K 20
Urasandi #9 Urasandi
#6 No, y la prueba es que no hay un delito de ocupación.
1 K 18
Findeton #12 Findeton
#9 El propio artículo lo menciona, se ha prorrogado de nuevo el real decreto de 2020 del "escudo social".
0 K 10
Barstow #10 Barstow *
#3 El propio Sindicato de Inquilinos en sus redes menciona el hecho de que hay al menos 60.000 personas usurpando propiedades de otros. ¿Es también una inventada del Sindicato de Inquilinos? No hay más que ver los castings para acceder a un alquiler que se han prodigado los últimos años. Esta situación está perjudicando a todos los que cumplen con la ley.
2 K 32
Javi_Pina #18 Javi_Pina
#11 El problema es que no vamos tan sobrados como para dar 60.000 pisos y pagar lo que han dejado de pagar estos. Con los datos de #10
1 K 21
Barstow #19 Barstow *
#18 El problema es que las familias vulnerables REALES que no pueden son muuuuuchas menos de esas 60.000 pero claro este Real Decreto ha puesto un incentivo perverso para que se busque el impago sin más, ya que todo son ventajas para quien incurre en él.
2 K 32
Javi_Pina #23 Javi_Pina
#19 Se supone que si no los hechan con ella ley de escudo social es que sí son vulnerables, o almenos tienen un informe de servicios sociales que lo indica.
1 K 18
Barstow #26 Barstow
#23 Los informes de Servicios Sociales no implican per sé la declaración de vulnerabilidad, ahí simplemente el inquilino cuenta lo que le da la gana. La decisión final es del juez.
2 K 32
#17 Sacianez
#3, si tú lo dices. El apartamento de soltero ya no se lo alquilo a familias, cuando antes eran mi prioridad porque prefería tener una familia joven, con proyección, estable, etc y cobrar un poco menos que estar cambiando cada año o dos de inquilinos y cobrar más.
Tras una mala experiencia que fue menos amarga por el seguro de impago y estas nuevas leyes, sigo prefiriendo cobrar un poco menos pero comprando seguridad y que sea la agencia la que me paga el alquiler y no el inquilino.
Y por supuesto, no alquilo a familias con hijos salvo que demuestren una solvencia de la hostia.
2 K 29
#13 Almirantecaraculo
#2 este ha ido de listo y ha arrendado sin contrato ni declarar y se la han jugado.
Es el timo de la estampita, asique pena ninguna.
Cuando se firma un contrato de alquiler tú puedes poner cláusulas como no subarrendar, etc.
Y además viene muy bien para hacer ruido con los okupas, cuando no lo son, que son morosos.
Publirreportaje de Securitas Direct.
2 K 29
Barstow #14 Barstow
#13 Da igual que alquiles con o sin contrato. El proceso judicial desde la Ley Bolaños se ha disparado hacia los dos años en algunos juzgados y además el RD impide igualmente el desahucio. El que el contrato estuviera o no escrito en este caso es irrelevante.
2 K 32
#25 Almirantecaraculo
#14 no es irrelevante, has estado cobrando sin declarar y han sido más listos que tú. Ahora no quieras que el estado te ayude.
El timo de la estampita, querías timar al tonto y te la ha jugado el a tí.
Y ahora a llorar a papá estado. Pues toma libertad.
Porque si no, hubiera denunciado un allanamiento y estarían ya fuera. Pero esa parte la esconden que vende más alarmas y ayuda al lobby especulador.
2 K 19
Barstow #28 Barstow
#25 Bueno pues le pegará ese palo el Estado pero eso no quita que la otra parte si no paga sea condenada igualmente y pueda permanecer de todos modos en la casa de forma indefinida, cosa que no es justa.
0 K 13
#34 Almirantecaraculo
#28 por supuesto que el estado debe garantizar la seguridad de la propiedad privada, pero en este caso es la palabra de unos contra la del otro.
La ley es clara, si no han procedido al desalojo, y no están compensando esas perdidas como dicen por ahí abajo, por algo será, y aquí no les interesa decirlo.
Que en los casos reales hay que agilizar, por supuesto, pero son cosas distintas.
1 K 15
#22 Indiana.Collons *
#2 Yo tengo tres viviendas en alquiler y he pasado una de ellas a alquiler vacacional, y las otras dos me cuido muy mucho de filtrar el perfil del inquilino, si tiene pinta de que puede llegar a ser vulnerable, lo siento mucho, pero no se lo alquilo. Eso además del seguro de impagos que tengo contratado, que también imponen su propio filtro de ingresos mínimos.

Al que le moleste, que se rasque, pero esto es lo que ha conseguido el gobierno de progreso
1 K 16
Barstow #27 Barstow
#22 Es un desastre para los inquilinos que sí cumplen con sus obligaciones.
1 K 23
HeilHynkel #30 HeilHynkel
#2

Supongo que sabes que por mucho repetir una trola no se convierte en realidad ¿verdad?
2 K 34
TipejoGuti #33 TipejoGuti
#2 A ver, todo eso es falso, el vacacional es simplemente más rentable.
Cuando se declara la vulnerabilidad el arrendador ya sabe que va a cobrar seguro tanto la deuda de vivienda como de posibles suministros, el problema no es ese.
El problema es que en este país a servicio de la banca no se construye vivienda barata porque baja el precio del metro cuadrado y los mayores tenedores nacionales son los bancos. El problema es que el banco malo tiene que soltar la morralla que tiene y si no la…   » ver todo el comentario
0 K 9
DebaclesEverywhere #35 DebaclesEverywhere
#2 eso no es así, es mucho más rentable el alquiler vacacional que el de larga duración. Se llama coste de oportunidad.
0 K 9
#8 Leon_Bocanegra
#1 porque es muy difícil justificar que se está a favor de dejar a una familia en la calle . Primero se asocia el término okupa a punkis, hippies, guarros ,drogatas y gente de mal vivir, y después se asocia a las familias vulnerables con esos okupas... Y a meter mierda.
8 K 107
Barstow #15 Barstow
#8 Familias que deben miles de euros a sus caseros, caseros que además les pagan la luz y el agua. Pero bueno eso según tú es meter mierda.
2 K 32
#16 Leon_Bocanegra
#15 no tengo ningún interés en tus historias.
1 K 17
Barstow #20 Barstow
#16 Pues lo disimulas bastante bien.
1 K 23
#21 Leon_Bocanegra
#20 irrelevante
1 K 17
Barstow #29 Barstow
#21 Como tus opiniones.
0 K 13
HeilHynkel #32 HeilHynkel
#15

Ninguna mejor recompensa pordrás obtener que lo que predicas para otros.

Ojalá se cumplan en tus deseos.
1 K 21
#4 euquesei
Otro articulo incongruente y sin datos. La ley es clara si son declarados vulnerables la administración debe pagar los gastos.
4 K 37
Barstow #5 Barstow
#4 Si realmente esa persona es vulnerable que le den un piso social y no el de un particular.
2 K 32
#11 euquesei
#5 Aham, vale, le dan un piso y le pagan al particular los gastos y el alquiler, que problema hay?
1 K 14
Barstow #24 Barstow
#11 El problema es que hay un aliciente a que mientras eso sucede se incurra en un impago. Hay más familias vulnerables de las que efectivamente no pueden pagar el alquiler, además ese pago de la administración es muy diferido (en años) y no cubre el total de la renta ni el total del período del impago, sólo desde la declaración de vulnerabilidad. Hasta que eso se produce pueden pasar al menos dos años.
0 K 13
Barstow #7 Barstow *
dfs
0 K 13

menéame