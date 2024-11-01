El escudo social: Carlos, vecino de Carabanchel: sus inquiokupas le deben 15.000 euros... pero son vulnerables

Hoy 27 de enero es posible que la parálisis de lanzamientos se alargue un año más, lo que hará que Carlos, que es parte de ese Escudo Social, tenga que seguir manteniendo a sus inquilinos morosos sin poder hacer nada. Es vecino de Carabanchel y desde hace más de año y medio sufre esta situación. La deuda contraída asciende a 15.000 euros y subiendo.
| etiquetas: inquiokupación , okupación , escudo social
Podrás discutir lo que quieras de un okupa en un edificio abandonado (porque siempre es de alguien, es correcto) pero un inquilino moroso muchas veces es un jeta aprovechado ... un seguidor de los postulados libertarras.
Esta ley además ha conseguido que ya nadie quiera alquilar a familias con hijos y que muchos pisos se pasen al alquiler vacacional para evitar estos problemas, detrayendo muchos inmuebles del mercado.
Tras una mala experiencia que fue menos amarga por el seguro de impago y estas nuevas leyes, sigo prefiriendo cobrar un poco menos pero comprando seguridad y que sea la agencia la que me paga el alquiler y no el inquilino.
Y por supuesto, no alquilo a familias con hijos salvo que demuestren una solvencia de la hostia.
Es el timo de la estampita, asique pena ninguna.
Cuando se firma un contrato de alquiler tú puedes poner cláusulas como no subarrendar, etc.
Y además viene muy bien para hacer ruido con los okupas, cuando no lo son, que son morosos.
Publirreportaje de Securitas Direct.
El timo de la estampita, querías timar al tonto y te la ha jugado el a tí.
Y ahora a llorar a papá estado. Pues toma libertad.
Porque si no, hubiera denunciado un allanamiento y estarían ya fuera. Pero esa parte la esconden que vende más alarmas y ayuda al lobby especulador.
La ley es clara, si no han procedido al desalojo, y no están compensando esas perdidas como dicen por ahí abajo, por algo será, y aquí no les interesa decirlo.
Que en los casos reales hay que agilizar, por supuesto, pero son cosas distintas.
Al que le moleste, que se rasque, pero esto es lo que ha conseguido el gobierno de progreso
Supongo que sabes que por mucho repetir una trola no se convierte en realidad ¿verdad?
Cuando se declara la vulnerabilidad el arrendador ya sabe que va a cobrar seguro tanto la deuda de vivienda como de posibles suministros, el problema no es ese.
El problema es que en este país a servicio de la banca no se construye vivienda barata porque baja el precio del metro cuadrado y los mayores tenedores nacionales son los bancos. El problema es que el banco malo tiene que soltar la morralla que tiene y si no la… » ver todo el comentario
Ninguna mejor recompensa pordrás obtener que lo que predicas para otros.
Ojalá se cumplan en tus deseos.