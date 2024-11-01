El escudo social: Carlos, vecino de Carabanchel: sus inquiokupas le deben 15.000 euros... pero son vulnerables

Hoy 27 de enero es posible que la parálisis de lanzamientos se alargue un año más, lo que hará que Carlos, que es parte de ese Escudo Social, tenga que seguir manteniendo a sus inquilinos morosos sin poder hacer nada. Es vecino de Carabanchel y desde hace más de año y medio sufre esta situación. La deuda contraída asciende a 15.000 euros y subiendo.