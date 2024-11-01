edición general
2 meneos
3 clics

El escudo protector de la planta nuclear de Chernóbil ya no contiene la radiación por un ataque con drones, advierte la ONU

El escudo protector que cubre el reactor nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ya no puede cumplir su principal función de contención tras un ataque con drones a principios de este año, señaló la agencia de control nuclear de la ONU. Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) descubrieron que la enorme estructura, construida sobre el lugar del desastre nuclear de 1986, había perdido "sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de aislamiento". En febrero, Ucrania acusó a Rusia de atacar la central nuclea

| etiquetas: chernóbil
1 1 0 K 17 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 17 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
"Un ataque con drones". ¿De origen ignoto?. ¿Qué les cuesta prescindir de formalidades y acusar a Rusia?. Total, ya lo hicieron con Nord Stream 2, un poco de hipocresía más nadie lo notará . Menudos sinvergüenzas los de la bbc y sus palmeros.
0 K 20
Kasterot #2 Kasterot
La OIEA advirtió que la estructura “ha perdido sus funciones principales de seguridad”, aunque las mediciones de radiación siguen estables.

#0 sensacionalista
0 K 15

menéame