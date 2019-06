¿El escudo del Capitán América? A mí tráeme un casco de obra

Unos millones de obreros y yo nos decantamos por el casco, te explicaré por qué. El primer motivo es que el escudo no existe, pero no es el principal. Para entenderlo bien tenemos que precisar qué es la fuerza. No es infrecuente definir las magnitudes físicas según alguna fórmula en las que participan. Por ejemplo, la fuerza es aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un sistema. Simplificando podría decirse que bien aumentando/disminuyendo su velocidad o bien cambiándola de dirección, lo que implica generar una aceleración.