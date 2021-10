Escudero minimiza la deuda de 1.200 millones que Quirón reclama por la gestión privada de hospitales en Madrid

"La existencia de deudas dilatadas lo que hace es garantizar que ningún Gobierno tome decisiones con respecto a Quirónsalud", señala el diputado de Más Madrid Javier Padilla. "Las cantidades que se encuentran pendientes de liquidación no tienen la consideración de deuda al no estar determinada con carácter definitivo la cantidad a abonar", se limita a decir el consejero de Sanidad. El Ejecutivo regional no ha aclarado cuánto estima que finalmente tendrá que pagar a la compañía por su trabajo.