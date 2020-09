Escudero espeta a Amyst que "no es el momento adecuado" para una huelga

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha espetado al sindicato de médicos de Madrid, Amyts, que "no es el momento adecuado" para convocar una huelga porque es una situación "complicada para todos" y no tienen "motivos de peso"."La Comunidad de Madrid tiene voluntad a todos los niveles organizativos y de contratación y se ha hecho el esfuerzo máximo por lo que no es el momento apropiado para una huelga", ha insistido Escudero.