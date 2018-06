¿Por qué escuchamos la misma canción una y otra vez?

¿A quién no le ha pasado eso de poner una canción y escucharla una y otra vez hasta aborrecerla? Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en por qué lo hacemos? No hay una respuesta definitiva, pero sí que hay explicaciones de expertos que justifican que escuches algunos temas en bucle. Una de los motivos por los que las canciones te llegan o te gustan más es por cómo las relacionamos con nuestra vida. "La música es una de las formas de crear nuestra identidad personal", comenta Kenneth Aigen, director del programa de terapia musical en NY