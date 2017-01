De escritores, editoras, machismos, feminismo, y otras hierbas del campo

Es una novela erótica, y según las mujeres que la han leído, porque yo les pedí que lo hiciesen y me diesen su opinión, es respetuosa con las protagonistas, tanto en las escenas de sexo como en las que no lo son. Repito es una novela erótica, por tanto la gente folla, no hay un hombre y una mujer que se sienten y repasen el rosario, por ejemplo el misterio ciento setenta y dos, el que habla del primo de San José y sus problemas de estreñimiento. Veamos en que se basa la editora para rechazarla: