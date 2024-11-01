edición general
ESCRITO SOBRE LA PIEL DEL CADAVER EXQUISITO - IIustración y cuento de Oswaldo Mejía

El Cura se santiguó y dio inicio a su homilía.

- …Y Dios dijo a su pueblo: <Los orates son mis enviados; ellos transitan entre esta realidad, y realidades muy lejanas de aquí. Son sagrados. Por ello, quien ose lastimarlos, condenará su alma a los eternos fuegos de los infiernos. Si veis su desnudez, no los cubráis…esa es la viva muestra de su inocencia y sinceridad…> -

A la par con estas palabras de su sermón, el Cura empezó a despojarse de su sotana y demás prendas, hasta quedar completamente desnudo. Dio un paso hacia la izquierda del púlp

