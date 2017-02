Lo que se esconde tras los "espectaculares" carnavales de Ituren y Zubieta  

Menores de edad arrastrando y mamporreando cadáveres de animales por las calles. Personas adultas posando ante la cámara - y presumiendo - de portar esos mismos cadáveres, incluso sujetando sus tripas, orgullosos, como quien sostiene un trofeo. Eso sí, con el rostro tapado para que no se les pueda identificar. Esto es lo que se esconde tras los carnavales que celebran conjuntamente dos municipios navarros. Esto es lo que no se cuenta de lo que allí acontece cada año y que al parecer, hasta ahora, no ha salido a la luz.