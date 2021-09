¿Qué esconde la Guerra Contra las Drogas?

Las políticas útiles para disminuir el consumo de drogas son obviadas por los grandes gobiernos. La militarización y prohibición, que no han hecho sino acrecentar el negocio, son la única medida a considerar. No se comete un error de medio siglo; pero sí una estafa. No se han equivocado los estadounidenses con su visión de cómo atacar las drogas; han engañado al mundo con ella. Han logrado domar, a través de una política pública de alcance internacional, apropiarse de un negocio sobre el que no tenían ninguna posibilidad de control.