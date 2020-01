Las escenas musicales más locas del cine español

Reconozcámoslo: el cine español en lo musical no ha tenido mucha historia quitando las películas de Sara Montiel, Joselito, Marisol y algún que otro artista folclórico. Pero eso sí, de momentos musicales loquísimos, geniales e inolvidables vamos sobradísimos. Aquí tienes un Top 10 de lo mejor de lo mejor. ‘El corazón’, de ‘Amanece que no es poco’. ‘Soy Soñador’, en ‘La mujer es un buen negocio’. ‘Las chicas son guerreras’, en ‘Al otro lado de la cama’. ‘Bubby Girls at Coast’, de ‘El turismo es una gran invento’. [...]