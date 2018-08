Escenarios ciberpunks de ciudades en Asia ENG  

(...) Desde que me mudé a Seúl, he estado obsesionado con la fotografía Cyberpunk. Entonces, naturalmente, cada vez que se presenta la oportunidad de unas vacaciones raras, solo tengo que hacer algo grande. Habiendo soñado siempre con un viaje en el que podía visitar algunos de los lugares más famosos de Cyberpunk en Asia, en solo 10 días, se me ocurrió un plan para viajar de Tokio a Hong Kong, y luego a Macao. Y aquí están los trofeos de mis viajes de caza de luz de neón.(...)