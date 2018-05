Los escenarios que se abren tras la salida de EE.UU. del pacto nuclear con Irán

Un día después de que Donald Trump anunciara que Estados Unidos abandonaba el acuerdo nuclear iraní, el Presidente republicano vuelve a advertir a Teherán que no reanude su programa atómico si no quiere afrontar “consecuencias muy graves”, y reconoció que es “probable” que su plan de negociar un nuevo pacto no llegue a buen puerto. “Aconsejaría a Irán que no reanuden su programa nuclear. Se lo aconsejaría rotundamente. Habrá consecuencias muy graves si lo hacen”