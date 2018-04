Facebook ha reconocido que los datos personales de más usuarios de los que se pensaba fueron utilizados de manera ilícita. La compañía sitúa ahora en 87 millones de usuarios los afectados y señala que 16 millones residen fuera de Estados Unidos (más de un millón en Reino Unido). También ha confirmado que más de 307.000 personas instalaron la app This is Your Digital Life, en lugar de las 270.000 que se pensaba al principio.