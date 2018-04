El escándalo del hombre que burló al programa de TV ¿Quién quiere ser millonario?

En 2001, Charles Ingram, un excomandante del ejército británico, se convirtió en la tercera persona en ese país que ganaba el concurso televisivo "¿Quién quiere ser millonario?" ("Who Wants To Be A Millionaire"). Pero entre pregunta y pregunta y aplauso y aplauso, hubo algo muy peculiar en esa edición del programa y la clave no estaba en Ingram, sino en unas toses que se escuchaban. Y más precisamente: en el momento en que surgían.