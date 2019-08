El escándalo de la 'caja B' del Partido Popular salpica a Prisa, Indra y Santander

La petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a Indra y a Javier Monzón por la presunta financiación irregular del Partido Popular, conocida el viernes por la tarde, no solo afecta a la compañía de defensa y tecnología, que Monzón presidió durante el periodo que cubren las pesquisas. También salpica al Grupo Prisa, donde es presidente no ejecutivo, y a Banco Santander, entidad en la que ejerce de presidente no ejecutivo de Openbank, la filial online, y de consejero independiente de Banco Santander España.