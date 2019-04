Un escándalo en el Amazonas, donde los pilotos están forzados a mentir [ENG]

Los aviones pequeños son a veces la única forma de moverse en el Amazonas. La mayoría de las pistas de aterrizaje de las comunidades indígenas no están registradas al no cumplir las normas de seguridad, y los pilotos no pueden aterrizar o despegar oficialmente. Mienten sobre sus planes de vuelo (punto de partida y de destino incorrecto) dificultando la búsqueda en caso de accidente. Temen a hablar por temor a perder la licencia si admiten que mintieron a tráfico aéreo. Tienen que volar silenciosamente y con el transpondedor a veces apagado.