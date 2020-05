El escándalo de los 5 millones en hisopos: la empresa sin domicilio da ahora una dirección falsa

“No, no. Nuestra empresa en realidad no tiene domicilio fiscal. He tenido que poner la dirección de mi propia casa como si fuese la de la empresa. Y el teléfono de contacto que sale en internet es el fijo de mi casa también. En realidad operamos en una especie de oficina clandestina, en un espacio de almacenaje que tenemos contratado y hemos destinado a oficinas”. Es la adjudicataria de 4,3 millones de euros (5,2 millones con IVA) por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para comprar hisopos -bastoncillos sanitarios.