El escalofriante relato de la Audiencia de Valencia sobre el "muro de silencio" que sienta en el banquillo a Mónica Oltra

El auto subraya que desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas —encabezada por Oltra, que lo compaginaba con la vicepresidencia— se llegó a recordar a la directora del centro de acogida que "no habían indicios" y que "nada de derivar a la niña a Espill", el servicio especializado en atención a víctimas de abusos sexuales. Ese conjunto de decisiones "o de omisiones" podría ser valorado como "una paradigmática descripción de lo que se viene definiendo como el retrato de cómo funciona el silencio".
Subo esta noticia la cual detalla la motivación del la audiencia de Valencia para reabrir el caso, dado que toda las nooticias publicadas en Menéame anteriormente relacionadas con este caso han omitido dicha
Traduzco, por tercera vez, un juez (jueza en este caso), investigo esos indicios y concluyó POR TERCERA VEZ que no tenían base y eran meras conjeturas o sospechas sin fundamento. Que cmo se atreve a comprobar si los hechos
Si con todo eso a ti te resulta increíble que Mónica Oltra hiciera todo lo posible por que no condenaran a su marido y perjudicar su carrera, ya es cosa tuya y tu capacidad de entendimiento.
Y es tan sencillo demostrar que mientes simplemente citando el auto del juez, con palabras del auto, y además sacadas de los propios enlaces que TU has puesto, no mentiras malintencionadas:
"El instructor ha acordado el sobreseimiento provisional respecto a la totalidad de los investigados al no haberse justificado la perpetración de delito alguno por parte de los
El infierno de los menores tutelados por Madrid: 69 denuncias en año y medio por abusos sexuales
No obstante, me parece bien que estés a favor que se juzgue a Mónica Oltra.
Pero en fin, y aún así, adelante, vuélvase a juzgar... pero si te parece ni medio normal, pues ok
Esta mujer, lleva siendo juzgada, desde el año 2022, y apartada por ello desde entonces, de la política. En 2024 se archivó, por falta de indicios (2 putos años de instrucción!!!). En el mismo 2024, se reabrió, por