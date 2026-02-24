El escalofriante relato de la Audiencia de Valencia sobre el "muro de silencio" que sienta en el banquillo a Mónica Oltra

El auto subraya que desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas —encabezada por Oltra, que lo compaginaba con la vicepresidencia— se llegó a recordar a la directora del centro de acogida que "no habían indicios" y que "nada de derivar a la niña a Espill", el servicio especializado en atención a víctimas de abusos sexuales. Ese conjunto de decisiones "o de omisiones" podría ser valorado como "una paradigmática descripción de lo que se viene definiendo como el retrato de cómo funciona el silencio".