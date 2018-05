La escalada incontenible del petróleo: ¿una nueva amenaza para la recuperación económica?

La subida del petróleo a máximos desde 2014, tras remontar más de un 70% en once meses, supone un riesgo para la coyuntura económica global y, especialmente, para países como España, con una elevada factura energética. En solo once meses el barril de Brent se ha encarecido en más de un 70%, recuperando niveles no vistos desde 2014, al filo de los 80 dólares. Y la decisión de Estados Unidos de romper el acuerdo nuclear con Irán e imponer nuevas restricciones a la exportación de petróleo persa añade un nuevo factor de impulso a la remontada.