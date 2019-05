"A una escala europea, tal vez es el peor momento en cuanto a la amenaza fascista desde 1945"

"Históricamente, se ha comprobado que no se necesita que toda la población tenga ideas fascistas o autoritarias para crear un régimen autoritario o fascista. No podemos ignorarlos, pero no debemos hablar o escribir sobre los partidos ultraderechistas como si fueran partidos normales". Mucha gente pensaba que 1945 supuso la derrota definitiva del fascismo en Europa, pero los acontecimientos de la última década han demostrado lo contrario. Esta vez no se puede decir que no estemos avisados.