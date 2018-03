Esa nueva generación de padre

Hay una nueva generación de padres, que entiende lo que es la corresponsabilidad e intenta llevarla a la práctica. Padres jóvenes que se esfuerzan, no por estar ayudando, sino haciendo activamente, haciendo equipo en las decisiones de crianza de sus hijos. Un nuevo perfil de padres, si queréis llamarlo así, que no renuncian a sus permisos y desearían que fueran más largos, que reorganizan sus horarios y responsabilidades laborales, para no ser una figura casi ausente. Padres que están deseando llegar a casa.