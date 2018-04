Esa magdalena huele a muffin Estudio de la gentrificación en Madrid

La gentrificación está de moda, esto es un hecho. Puede que no sea una invitada del gusto de los vecinos de un barrio, pero no es menos cierto que cuando llega, lo hace para quedarse. No obstante, sin entrar en los detalles de lo que la gentrificación implica para un barrio y sus habitantes, parece muy interesante analizar qué cambios se producen en una zona en proceso de gentrificación.