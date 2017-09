Es viernes

Chicos, me he currado una canción muy alegre para olvidarme de la política, los políticos y que no me toca la lotería. quiero que paséis un ratito agradable escuchándola, igual que yo lo he pasado componiéndola. Tiene licencia No Comercial, la podéis compartir, tocarla, ponerla donde queráis, transformarla, versionearla, que no tiene derechos lucrativos. Vamos que yo no hago música por dinero. Es muy pegadiza y es un poco flamenca (aunque normalmente no es mi estilo). Mi mayor deseo es que os haga pasar un ratito agradable y alegre.