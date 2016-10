¿Es necesario el PSOE?

9 meneos 93 clics

"Hoy me he levantado provocador. Soy consciente de que desde un blog modesto como éste no puedo competir con la calidad de los analistas políticos especializados, ni con el prestigio de las firmas de los grandes medios,[...]. Así que hoy trataré de sorprenderle, de descolocarle, de epatarle, con una pregunta atrevida: ¿Necesita España un partido como el PSOE? Dicho de otra manera: ¿Necesita este país dos partidos de centro derecha?"