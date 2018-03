¿Es el scat un tabú?

Nuestro mundo es cada vez más tolerante y por fortuna muchas prácticas sexuales que en el pasado se ocultaban han podido salir a la luz. Pero siguen existiendo algunas prácticas que sin duda tienen muchos seguidores que “no han salido del armario” o no se atreven a reconocerse en el grupo de aficionados. El Scat sin duda es una de ellas (sin duda hay muchas mas) … Rechazado por la mayoría, no entendida, para los amantes de esta práctica no resulta fácil comunicar sus deseos.