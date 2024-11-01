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La Ertzaintza despliega un enorme dispositivo policial en Errekaleor e identifica a decenas de vecinos
El barrio autogestionado de Gasteiz denuncia que la policía utilizó a personas sin hogar como pretexto para rodear el barrio y registrar una vivienda sin orden judicial.
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#1
ehizabai
La ertzaintza anda desatada, suelta, cual perros rabiosos.
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#2
karakol
Los delincuentes están en Mendizorroza o Armentia, no ahí.
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