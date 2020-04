ERTE en Indra: Fraude social

Una compañía como Indra, con una facturación de 4.500M€ al año, con beneficios en 2019 de 121M€, y con un fondo de liquidez de 1.000M€, no está en crisis y debe ser SOLIDARIA con el resto de la sociedad. Tratar de justificar estas medidas tan contundentes: reducción salarial, suspensiones y reducciones de empleo, por un incremento en la desasignación de menos del 2% de la plantilla o por un impacto en la facturación (que no en pérdidas) de menos del 1%, nos parece un FRAUDE, no solo social, en estos difíciles momentos para todos, [...]