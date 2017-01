Errejón tiene "asumido" su relevo si la tesis 'pablista' gana "de manera abrumadora"

Errejón cree que si su tesis no tiene éxito en Vistalegre II podría no seguir ni en la Secretaría Política ni en la Portavocía en el Congreso. Ha recordado los "toques de atención" en las redes, pero pide que ese hipotético relevo no se vea como una purga. Errejón afirma que, a pesar de todo, Iglesias "nunca" le ha advertido esto, aunque sí han hablado de las posibilidades tras finalizar el proceso.