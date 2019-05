Errejón no sabe si es de Podemos: "No lo tengo muy claro. Nadie me lo ha aclarado"

La pregunta de Pepa Bueno ha sido clara "¿Está fuera de Podemos?", y la respuesta de Íñigo Errejón no lo ha sido tanto, aunque sí muy sincera: "No lo tengo muy claro (...) nadie me lo ha aclarado, tendrá que decidirlo Podemos". Sobre las palabras de Pablo Iglesias de las que se desprendía que Errejón acabará en el PSOE, el candidato de Más Madrid ha señalado que no quiere "perder mucho tiempo" con ese tema. Preguntado por si tras las elecciones había hablado con Iglesias, la respuesta ha sido "no".