«Con las gafas puestas, veo a Pedro Sánchez en la tele y me digo: ‘Qué guapo es y cuánta razón tiene, se merece mi voto’. Si me quito las gafas, me fijo en lo de la trama Koldo, en la vergüenza de la Ley Mordaza, veo los grandes problemas de la vivienda… cosas que antes veía claras con gafas y que ahora solo percibo borrosas, como si solo viera nítida la propaganda»