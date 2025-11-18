Si estás vivo no eres libre, porque la única forma de estar vivo es estar condicionado por los factores causales determinantes del universo. Si eres libre no estás vivo, porque la única forma de no estar condicionado por los factores causales determinantes del universo es estar muerto. Por tanto la libertad, cuando se la lleva hasta su pureza mas extrema, se vuelve algo tan simple que se vuelve insignificante, pues un ser libre, en el fondo, solo puede elegir entre dos opciones: existir aceptando la determinación de los factores causales del universo y por tanto no siendo libre; o suicidarse y dejar de existir y de ser, para así desconectar y "liberarse" de los factores causales determinantes del universo. Por tanto la libertad es incompatible con la existencia. Solo puedes elegir entre no poder elegir porque te condicionan los factores causales del universo, o no poder elegir porque estás muerto . O eres un esclavo, o eres un muerto. O no tienes libertad, o no la tienes.