Las erecciones incómodas en los hombres ya tienen explicación y no, no es que sean unos pervertidos

Se conoce como “síndrome de genitales inquietos” o SGI, según la revista Men´s Health, se trata de una condición que se manifiesta con una gran “inquietud” en la zona pélvica y se caracteriza por una sensación de excitación persistente sin la necesidad de existir deseo sexual. Según Tobías Köhler, director del Southern Illinois University School of Medicine’s Division of Urology, la sensación puede ser tan intensa que incluso, quienes lo padecen, pueden sentirse al borde del orgasmo aún cuando no haya ningún estímulo.