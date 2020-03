El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este lunes en Ankara, que su país ya no quiere el dinero de la UE para mantener a refugiados de la guerra de Siria y advirtió que su país no acogerá a más inmigrantes. "Los europeos creen que Turquía seguirá ocupándose de los refugiados por otros nueve años. Pero eso no pasará", señaló el mandatario turco en referencia a los nueve años que ya dura el conflicto en el país vecino.