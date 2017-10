Erdogan dice que Turquía “no necesita” ser miembro de la UE

El presidente turco aseguró que este domingo que su país "ya no necesita ser miembro de la Unión Europea" y que en caso de un rechazo europeo Turquía "seguirá adelante su camino". "Nosotros no seremos los que se rinden. Para decir la verdad, nosotros ya no necesitamos ser miembros de la UE", señaló Erdogan, tras asegurar que los europeos "malentendieron la paciencia turca en el proceso de adhesión".